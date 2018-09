Stelzer: „Kontakt zu Brüssel ist wichtig!“

06.09.2018, 02:32 Uhr

Landeshauptmann Thomas Stelzer traf in Brüssel unter anderem den Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, Vizepräsidentin Mairead McGuinness und EU-Kommissar Günther Öttinger.

BRÜSSEL. „Ich halte es für wichtig, dass auch Regionalvertreter mit Brüssel Kontakt haben, weil es viele Dinge gibt, die uns beschäftigen, bei denen die EU immer wieder unmittelbarer Partner ist“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. Um für Oberösterreich relevante Themen anzusprechen reiste Stelzer nun nach Brüssel. Auf der Agenda standen unter anderem die vermehrt angestrebte Subsidarität in der EU, „das liebe Geld“ und der Brexit (der indirekt auch Oberösterreich betrifft) sowie natürlich die Herausforderungen der derzeitigen österreichischen EU-Ratspräsidentschaft.Mehr zu Stelzers Brüssel-Besuch lesen Sie kommende Woche in Ihrer BezirksRundschau.