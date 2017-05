"Verlockungen gibt es auf allen Ebenen"

11.05.2017, 07:00 Uhr

Christine Haberlander ist seit einem Monat Landesrätin für Gesundheit, Bildung und Frauen. Sie hat ihr Büro im Landesdienstleistungszentrum beim Linzer Hauptbahnhof. Im Gespräch mit der BezirksRundschau spricht sie über Ambulanzgebühren, Probleme bei der Kinderbetreuung und den künftigen Chef der Bildungsbehörde.



Ich bin grundsätzlich gesprächsbereit, weil man über alles reden kann. Aber in erster Linie ist wichtig, dass die Kooperation und das Inhaltliche passen. Wir haben mit den Orden vereinbart, dass wir uns bei medizinischen Fragen abstimmen. Erst dann geht es um Trägerdiskussionen.

In erster Linie ist wichtig, dass man sich im Ausbildungsbereich unterstützt. Es gibt ein Rotationssystem, wenn Not am Mann in den Krankenhäusern ist. Das Um und Auf ist, wie man sich gegenseitig besser unterstützen kann. Man kann nur gemeinsam besser werden. Es ist immer wichtig, dass die Ansätze aus den Organisationen kommen.Wir haben eine sehr gute Basis. Wir haben schon mehrere Gespräche geführt.Ambulanzgebühren sind derzeit kein Thema. Ich glaube, es muss mehr ins Bewusstsein rücken, dass Ambulanzen in den Nachtzeiten für Notfälle da sind. Wir müssen den niedergelassenen Bereich stärken. Primärversorgungszentren sind ein interessantes Ergänzungsmodell. Wir arbeiten mit der Gebietskrankenkasse und dem Bund außerdem an einer Telefon-Hotline. Dort kann man anrufen und die Problemlage schildern. Hier wird weitergeholfen und man wird an einen diensthabenden Arzt verwiesen. Steuerung der Patientenströme heißt das Schlüsselwort.Wir haben ein sehr krankheitslastiges Gesundheitssystem. Überlegungen, wie wir die Prävention stärken können, sind sehr wichtig. Das beginnt bei der Bildung: noch mehr Prävention im Kindergarten und in der Schule. Die Sozialversicherung der Gewerblichen Wirtschaft hat ein Anreizsystem: Wenn man zu rauchen aufhört, abnimmt und sich mehr bewegt, kann das zu Vergünstigungen führen. Je mehr wir den Fokus auf die Gesundheit legen und nicht auf die Krankheit, umso besser ist es. Nicht aus monetären Gründen, sondern weil es um den Menschen geht.Wir müssen die Kompetenzen dort lassen, wo sie sind. Ich lege nicht die schulautonomen Tage fest und es ist wichtig, dass Schulen diese Möglichkeit haben – der Landesschulrat gibt hier außerdem Empfehlungen ab. Ich bekenne mich auch zum Landespatron als Schulfeiertag. Dass es herausfordernd für Familien ist, möchte ich nicht bestreiten. Wo wir ansetzen können ist beim flexiblen Betreuungsangebot, etwa bei den Öffnungszeiten.Das Thema ist mir bewusst. Die Einrichtung einer Ganztagsschule ist sehr verlockend, wenn man die finanziellen Möglichkeiten betrachtet (es gibt eine üppige Bundesförderung; Anm.). Aber ich kann dem Bürgermeister nicht absprechen, zuerst den Kontakt mit den Eltern zu suchen und dann eine Entscheidung zu treffen. Dass es Verlockungen auf allen Ebenen gibt, ist so. Aber es ist richtig, die Entscheidung vor Ort zu treffen.Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Gemeinde und die Schule vor Ort mitreden. Es bringt nichts, wenn in Wien vorgeschrieben wird, wie es alle Schulen machen müssen. Da kommt dann gleich der Aufschrei: zu wenig Autonomie und Flexibilisierung. Wesentlich ist: Was braucht die Gemeinde? Und so baut man das System nach oben auf.Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt 1.100 Eingaben zum Gesetzesvorschlag. Die müssen abgearbeitet werden – man muss sie ernst nehmen und schauen, was da drinnen steht. Dafür braucht man Zeit.Ich anerkenne die Verfassung und die Landesgeschäftsordnung und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer.Darum geht es nicht. Keinem Schüler bringt diese Diskussion etwas. Ich verstehe, dass man sich mit der Verwaltung auseinandersetzt, aber viel wichtiger ist die Frage: Was brauchen die Kinder, damit sie morgen arbeiten oder studieren gehen können? Was brauchen sie, damit sie die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen können? Das sehe ich als politischen Auftrag. Wir brauchen außerdem neue pädagogische Konzepte im Bereich der Digitalisierung. Wir dürfen diesen Zug nicht an uns vorbeifahren lassen. Es braucht einen bewussten und suchtminimierenden Umgang mit digitalen Medien, das ist mir auch als Gesundheitsreferentin wichig. Es gibt so viele Suchterkrankungen in diesem Bereich.Es ist gescheit, den besten Kopf zum Leiter einer Bildungsbehörde zu machen. Welche Qualifikation er haben wird und wer es sein wird, wird man sich zur rechten Zeit anschauen.Ich arbeite gut mit Fritz Enzenhofer zusammen und bin froh, dass ich ihn habe.