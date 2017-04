WKO OÖ: „Können an diesem Tisch nicht mehr sitzen bleiben!“

28.04.2017, 15:53 Uhr

Vor dem Hintergrund des umstrittenen Arbeiterkammer-PR-Videos, das diese Woche veröffentlicht wurde kündigt die designierte Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer ein „Aussetzen“ der Sozialpartnerschaft an.

Kalliauers „Amoklauf“

„Für uns ist das Fass voll!“, so Doris Hummer angesichts des provokanten Rap-Videos der Arbeiterkammer Oberösterreich. Nach wiederholten „Tritten gegen das Schienbein“ der WKO OÖ wolle man „an diesem Tisch nicht mehr länger sitzenbleiben“, bemühte Hummer eine weitere Metapher – sie spielte auf andere in der Vergangenheit veröffentlichte Videos der AK OÖ an.Erhard Prugger, Leiter der Abteilung Sozial- und Rechtspolitik bei der WKO Oberösterreich, bezeichnet die Aktion gar als „Amoklauf des Herrn Präsidenten Kaliauer“. Eines ist eindeutig: Die WKO OÖ ist gelinde gesagt nicht gerade begeistert und will die Sozialpartnerschaft bis auf weiteres aussetzen. Gefordert wird eine öffentliche Entschuldigung seitens der AK OÖ und eine Rücknahme des Videos – soweit eine Rücknahme von Online-Inhalten überhaupt möglich ist, wie Hummer bemerkt. Ein klärendes Gespräch zwischen den Kammmer-Spitzen sei jedenfalls dringend notwendig.Thematisiert wurde auch die in den Startlöchern stehende Plakatkampagne der SPÖ. „Birgit ist gegen Scheißjobs“, heißt es da unter anderem. Soetwas passe einfach nicht in unser Land, meinte Hummer.

Studien bescheinigen Zufriedenheit

Entgegengehalten wurden nationale und internationale Studien zur Arbeitnehmerzufriedenheit, wonach mehr als 90 Prozent der Arbeitnehmer zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz seien. Der „Global Workforce Happiness Index 2016" bescheinigt Österreich den weltweit sechsten Platz hinsichtlich der Arbeitsbedingungen.