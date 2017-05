-20% auf das gesamte Fitness-Sortiment bei Sports Direct

09.05.2017, 17:00 Uhr

Die Leser der Bezirksrundschau, Bezirksblätter, Bezirkszeitung und meine

Woche können jetzt den einmaligen Vorteil genießen und erhalten ein tolles

Angebot auf das Fitness-Sortiment von Sports Direct! Gültig von 10. bis 13. Mai 2017!



Von 10. bis 13. Mai erhalten Sie gegen Vorlage des Original-Gutscheins von Sports Direct beim Einkauf zusätzlich -20 Prozent auf das gesamte Fitness-Sortiment in allen Sports Direct, eybl und Lilywhites Standorten.Diesen finden Sie in unseren aktuellen Printausgaben der Bezirksblätter Niederösterreich/Burgenland/Salzburg, Bezirkszeitung Wien, Bezirksrundschau Oberösterreich, Woche Kärnten & Woche Steiermark!Oder, ausdrucken und mit in ihre Sports Direct Filiale bringen.

Und nicht vergessen - am 14. Mai ist Muttertag! Noch ein Grund mehr für die tollen Angebote von Sports Direct.Alle Stores im Überblick finden Sie HIER Rechtlicher Hinweis:Sie erhalten zusätzlich -20% auf alle Fitness-Artikel, die in unseren Sports Direct, eybl und Lillywhites Standorten erhältlich sind.Aktion gültig von 10.-13. Mai 2017. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Aktion gilt nicht im Online-Shop. Rabatt nur gegen Vorlage des Gutscheins.