05.05.2017, 09:38 Uhr

Vorwärts Steyr-Fans aufgepasst: Seht hier das Spiel eures Teams in Deutschlandsberg live.

Nachdem am Freitag das Spiel Stadl-Paura gegen St. Florian live zu sehen war, kommen am Samstag die Steyrer Fußball-Fans auf ihre Kosten: In der Regionalliga Mitte spielt Vorwärts auswärts gegen Deutschlandsberg. Termin: Samstag, 6.5., 16.30 Uhr. Viel Spaß!