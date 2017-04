Landeshauptmann Stelzer gratuliert Special Olympics Teilnehmern aus OÖ

20.04.2017, 15:13 Uhr

Empfang für die Olympioniken im Landhaus – 38 Medaillen für Oberösterreich.

OÖ. Die „Special Olympic World Winter Games“ wurden heuer im März im steirischen Schladming ausgerichtet. Unter den 2.700 Athleten aus 107 Nationen waren auch zahlreiche Teilnehmer/innen aus Oberösterreich. Landeshauptmann Thomas Stelzer hat kürzlich 60 Athleten aus Oberösterreich im Landhaus empfangen und zu ihren beeindruckenden Leistungen gratuliert:„Oberösterreich ist stolz auf euch. Ich gratuliere allen Teilnehmern, Medaillengewinnern und bedanke mich bei den Trainern und Freiwilligen, die unseren Olympioniken ein besonderes Erlebnis ermöglichten.“ Insgesamt konnten 38 Medaillen bei den Winterspielen nach Oberösterreich geholt werden.„Die Special Olympics sind nicht nur eine große Sportbewegung, sondern auch eine der größten sozialen Bewegungen, die es gibt. Sie sind ein Türöffner für eine bessere Integration, mehr Respekt und Akzeptanz von Menschen mit Handicap“, betont der Landeshauptmann in seiner Ansprache.Die Disziplinen der Winterspiele waren neben Alpinem Schilauf, Eiskunstlauf, Langlauf, Floorhockey, Floorball, Eisschnelllauf, Schneeschuhlauf und Snowborden heuer erstmals auch Stockschießen.Die nächsten nationalen Sommerspiele finden übrigens in Oberösterreich statt. Im Juni 2018 werden diese in Sportstätten in Vöcklabruck, am Attersee, in Vöcklamarkt und im Raum Linz-Land ausgetragen.