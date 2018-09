100.000 Arbeitsplätze durch Landwirtschaft gesichert

12.09.2018, 09:25 Uhr

Knapp 90 Prozent der oberösterreichischen Landesfläche werden land- und forstwirtschaftlich genutzt.

Landwirtschaft in Oberösterreich ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Drei Prozent der Bevölkerung sind Landwirte, die unter anderem, Leistungen für den ländlichen Raum, die Wirtschaft, die Umwelt und den heimischen Tourismus erbringen. Mit dem Stand 2016 gibt es in OÖ 31.315 land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die 100.000 Jobs sichern. Dabei ist das Bundesland führend bei den Produktionssparten Milch-, Schweine- und Rindererzeugung und versorgt dadurch etwa 2,3 Millionen Menschen. „Die regionale Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln schafft und sichert unmittelbare Arbeitsplätze in der Region, von der Landwirtschaft über das Lebensmittelhandwerk bis zum Lebensmittelhändler. In Oberösterreich verantwortet allein die Land- und Forstwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette, inklusive des vor- und nachgelagerten Bereichs, ca. 100.000 Jobs. Sie steht somit stellvertretend für die Lebensqualität im ländlichen Raum“, sagt Landesrat Max Hiegelsberger.

Bedeutende Grünlandregionen

Führender Milchproduzent

Die Wiesen des Landes bilden die Grundlage des Futters für die Milch- und Rinderwirtschaft. Dabei zählen das obere Mühlviertel und die Bezirke Vöcklabruck, Kirchdorf, Braunau sowie Schärding zu den bedeutenden Grünlandregionen. In OÖ werden 223.485 Hektar Grünland bewirtschaftet – davon 208.168 Hektar Wiesen, 10.293 Hektar Weiden und 3.871 Hektar Almen und Bergmähder.Mehr als 14.000 Betriebe halten Rinder in OÖ – insgesamt sind es 569.875 Rinder, davon sind 127.000 Milchkühe. Das macht Oberösterreich zum führenden Milchproduzenten. Mit einer Milchanlieferung von rund einer Millionen Tonnen im Jahr 2016 stammte knapp ein Drittel der gesamtösterreichischen Produktion aus Oberösterreich. Weiters beträgt die Wertschöpfung aus der Rindfleisch-Produktion 280 Millionen Euro jährlich. Insgesamt liegt die Wertschöpfung der Rinderwirtschaft bei 724 Millionen Euro pro Jahr und sichert beziehungsweise schafft 6.807 Arbeitsplätze.