AK OÖ stellt 30 Millionen Euro-Zukunftspaket vor

18.09.2018, 15:14 Uhr

Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hat heute ein Zukunftsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 vorgestellt.

Bundesweit 150 Millionen Euro

OÖ. 30 Millionen Euro sollen in den nächsten fünf Jahren in einer Digitalisierungsoffensive und neue Angebote für die Mitglieder investiert werden. „Das Zukunftsprogramm ist Ergebnis unser großen Dialoginitiative ,Wie soll Arbeit?‘, in der wir intensiv mit unseren Mitgliedern diskutiert haben“, erklärt AK-Präsident Johann Kalliauer. Die Schwerpunkte der neuen Leistungen sind Digitalisierung, Pflege, Bildung und Wohnen. Erweitert werden dahingehende Beratungsangebote und Möglichkeiten rechtlicher Unterstützung, beispielsweise betreffend Pflegegeld.150 Millionen wollen die Arbeiterkammern in den nächsten fünf Jahren bundesweit aufwenden, um die digitale Arbeitswelt von morgen arbeitnehmerfreundlich zu gestalten. Bisherige Maßnahmen von Wirtschaftskammer, Bundes- und Landesregierung zum digitalen Wandel würden vor allem Unternehmer unterstützen, wie es von der AK heißt.Mehr Infos zu den neuen Leistungen der AK OÖ finden Sie auf ooe.arbeiterkammer.at