Auf zu den EuroSkills in Budapest

24.09.2018, 14:01 Uhr

Sechs oö. Teilnehmer begeben sich bei der Berufs-Europameisterschaft

in den Wettstreit um berufliches Edelmetall.

Sery-Froschauer: „Die Latte liegt hoch!“

LINZ/BUDAPEST. Am Mittwoch beginnen in Budapest die EuroSkills 2018, bei denen das Team Austria in insgesamt 36 Disziplinen an den Start gehen wird. In der österreichischen Mannschaft sind auch sechs Teilnehmer aus Oberösterreich dabei. Es sind dies die Mechatroniker Benedikt Gabat aus Kefermarkt und Maximilian Schindlbauer aus Haibach i. Mkr. (voestalpine Stahl AG, Linz), der Frankenburger Christof Hinterleitner (Absolvent der HTL Braunau) in der Disziplin Elektronik, der Möbeltischler Christian Buchegger aus Vorchdorf (beschäftigt bei der SKF Tischler GmbH, Kirchham) und der Kälteanagentechniker Michael Kraml aus Traberg (Hauser GmbH, Linz-Urfahr). Komplettiert wird das oö. EuroSkills-Team durch die Mühlviertler Bäckerin Julia Rumetshofer aus Mönchdorf (Bio Bäckerei Stöcher, Bad Zell).Kurz vor ihrer Abreise am Linzer Hauptbahnhof erhielten die oö. Teammitglieder von WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer noch speziell mit WKOÖ- und EuroSkills-Logo bedruckte Jacken der Fa. Löffler aus Ried im Innkreis. „Die Latte liegt für das Team Austria in Budapest wieder hoch, gilt es doch einen Europameistertitel zu verteidigen“, so die WKOÖ-Vizepräsidentin. Bei den EuroSkills vor zwei Jahren in Göteborg stand das Team Austria mit 14 Medaillen und 9 Medallions for Excellence auf Platz 1 in der Nationenwertung.