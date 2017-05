F. Peter Mitterbauer: „Wir brauchen mehr Hagenberg, mehr TNF!“

06.05.2017, 16:38 Uhr

Digitalisierungsexperten sind Mangelware, Miba sucht „händeringend“ nach ihnen, aber auch nach Fachkräften in anderen Sparten.

„Es ist eine Freude, diese Zahlen zu präsentieren“, meinte Miba-Finanzvorstand Markus Hofer beim Pressetermin zur Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres. Mit einem Jahresumsatz von 752 Millionen Euro konnte man das stetige Wachstum der vergangenen Jahre mit einem Plus von 4,6 Prozent weiter fortsetzen – das ambitionierte 2020-Ziel der Umsatzmilliarde rückt langsam in Sichtweite. Eine Kombination aus organischem Wachstum und Aquisitionen soll Miba dorthin bringen, so Hofer. Freude macht wohl auch die hohe Eigenkapitalquote von 58,2 Prozent. Die Laakirchner Technologiegruppe mit 22 Produktionsstandorten und 5.804 Mitarbeitern weltweit macht mehr als die Hälfte des Umsatzes im Automotive-Sektor und setzt dabei gleichermaßen auf Verbrennungsmotoren wie E-Antriebe. Mit einem auch sonst äußerst breiten Portfolio sichert man sich gegen Schwankungen ab. So sei der schwächelnde globale Schiffsmarkt „immer sehr wichtig“ gewesen – im vergangenen Jahr machte selbiger nurmehr drei Prozent des Portfolios aus.

Fixer Job für Lehrlinge

Derzeit werden am Standort Oberösterreich 150 Lehrlinge ausgebildet: „Jeder fertige Lehrling hat fix einen Job“, so Vorstandsvorsitzender F. Peter Mitterbauer. Ein Drittel der rund 2.200 Mitarbeiter in OÖ sei als Lehrling ins Unternehmen gekommen. Etwas Kopfzerbrechen macht die Digitalisierung bzw. die fehlenden Spezialisten. Zusätzlich zu Fachkräften in allen vorhandenen Sektoren des Unternehmens, wie Mitterbauer betont, suche man „händeringend“ nach Digitalisierungsexperten. „Wir brauchen mehr Hagenberg, mehr TNF“, sieht der Unternehmer Mängel in der Oö. Bildungslandschaft. Auch die Besetzung des Hauseigenen „E-Mobility Innovation Lab“ sei keine leichte Aufgabe gewesen. Nach den „richtigen Leuten“ habe man auf der ganzen Welt gesucht und schließlich ein „sehr diverses“ fünfköpfiges Team zusammengestellt.