Greiner-Bilanz 2016: Mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter

03.05.2017, 11:35 Uhr

Der Cashflow konnte gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent auf 148 Millionen Euro gesteigert werden. Sämtliche Investitionen in Höhe von 101 Millionen Euro wurden aus dem Cashflow finanziert. Die Greiner Gruppe investierte weltweit in die Erweiterung von Standorten sowie in die Erneuerung von Maschinen und Anlagen. „Ertragsorientiertes Wachstum bleibt weiterhin im Fokus. Die Breite unseres Portfolios gibt uns Stabilität für die langfristige Entwicklung“, so Hannes Moser, Finanzvorstand der Greiner Gruppe.

Im Geschäftsjahr 2016 erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten auf 9.722 (+ 423 Mitarbeiter), die weltweit an 134 Standorten tätig sind.Europa ist mit rund 75 Prozent Umsatzanteil der Kernmarkt der Greiner Gruppe, gefolgt von Nordamerika und Asien mit je zehn Prozent. „Die Erschließung neuer Märkte bleibt ein zentrales Thema. Neben den USA liegt unser Fokus auf den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), da diese Märkte mittel- bis langfristig im Vergleich zu Europa ein stärkeres Wachstum verzeichnen werden“, erklärt Kühner.