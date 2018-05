Greiner Gruppe: Höchster Umsatz in 150-jähriger Geschichte

03.05.2018, 16:00 Uhr

KREMSMÜNSTER. Die Greiner Gruppe mit Hauptsitz in Kremsmünster zählt 150 Jahre nach dem Start als Gemischtwarenhandlung 139 Standorte in 33 Ländern und bringt es auf einen Umsatz von fast 1,6 Milliarden Euro.

Neues Standbein bei Bio-One

Vorsicht vor politischem Aktionismus

„Dass wir mit einem Umsatzrekord und mit erstmals mehr als 10.000 Mitarbeitern in unser Jubiläumsjahr starten konnten, ist besonders erfreulich“, sagt Axel Kühner, Vorstandsvorsitzender der Greiner Gruppe. Die vier operativen Sparten der Greiner Gruppe, Greiner Packaging International, Greiner Bio-One International, Greiner Foam International und Greiner Extrusion Group erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017 gemeinsam einen Umsatz von 1,579 Milliarden Euro – ein Anstieg von sieben Prozent.Insgesamt 138 Millionen Euro – zur Gänze aus dem konstant gehaltenen Cashflow von 148 Millionen Euro – wurden in Standorte und Anlagen investiert, davon zehn Millionen in den Unternehmenssitz in Kremsmünster. Weitere 16 Millionen sollen dort noch heuer fließen, so Kühner. 2018 sei das Geschäft „gut angelaufen“, man werde neue Märkte erschließen und neue Produkte einführen, so Kühner, der heuer von einem ähnlichen Wachstum wie 2017 ausgeht. Das heurige Jubiläum wird am 15. Juni an allen Greiner-Standorten weltweit gefeiert.Das größte Plus (zehn Prozent) verzeichnete die größte Unternehmenssparte, die Greiner Packaging International – sie machte einen Umsatz von 641 Millionen Euro, etwa mit Joghurtbechern für Hersteller in den USA, der Türkei oder Russland. Direkt in Kremsmünster produziert Greiner Packaging seit zwei Jahren Kaffeekapseln. In den 34 Standorten ist beinahe die Hälfte der Mitarbeiter der Greiner Gruppe beschäftigt. Ein „neues Standbein“ will sich Greiner Bio-One aufbauen. Konzentrierte man sich bisher auf medizinische Systeme zur Entnahme von menschlichem Blut oder Speichel – in den 1980ern revolutionierte Greiner die Blutabnahme – so will man jetzt „in den Körper hinein“. Dieser neue Ansatz bei bei Bio-One ergab sich aus der relativ weitsichtigen Überlegung, dass die Abnahme von Körperflüssigkeiten vielleicht bald schon überflüssig wird, weil die Menschen Chips in sich tragen, die vor Ort messen, wie Kühner erklärt. Umgesetzt soll dieser Plan vorerst mit Hilfe eines zugekauften schwedischen Herstellers für Venenverweilkanülen werden. Bio-One steigerte den Umsatz 2017 um fünf Prozent auf 473 Millionen Euro. Mit 387 Millionen Euro (plus sechs Prozent) umsatzmäßig beinahe vergleichbar ist die Schaumstoffsparte Greiner Foam. Aus dem Rahmen fällt da nur die Greiner Extrusion Group mit "nur" 80 Millionen Euro Umsatz (plus ein Prozent) – allerdings strecke man bereits „die Fühler aus“, möchte sich „breiter aufstellen“, wie Kühner verrät. Insgesamt sind Produktions- und Umsatzanteile in Europa zurückgegangen – den größten Zuwachs verzeichnete die Greiner Gruppe in den USA – dies läge jedoch nicht am Abbau von Kapazitäten in Europa, sonder vielmehr daran, dass das Wachstum anderswo schneller verlaufe.Konfrontiert mit der aktuellen Debatte über Plastikmüll in den Weltmeeren sieht der Konzern durchaus Handlungsbedarf: Mehr Recycling wäre sinnvoll, sagt Kühner, was sich allerdings schwierig gestalten würde, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen für viele Anwendungen den Einsatz recycleter Materialien nicht vorsehen würden. Derzeit verwenden man in der Produktion weniger als zehn Prozent solcher Stoffe. „Den Hebel“ sieht Kühner allerdings wo anders: Und zwar bei der Abfallwirtschaft in Entwicklungsländern. Denn nur zwei Prozent des angesprochenen Mülls in den Meeren stamme aus Europa und weniger als ein Prozent aus den USA. Eine im Raum stehende höhere Besteuerung von Kunststoffprodukten sieht Kühner als „politischen Aktionismus“, Steuerungsfunktion traut er einer solchen Maßnahme keine zu: „Ich glaube nicht, dass das etwas bringen würde“, sagt er, „weil das kaum beim Konsumenten ankommen würde“.