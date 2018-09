Hofer und FH OÖ eröffnen gemeinsames Logistik-Innovationszentrum

07.09.2018, 13:32 Uhr

Gut 10 Millionen Euro hat der Diskonter Hofer in ein neues „Logistik-Innovationszentrum“ investiert. Zusammen mit der FH Oberösterreich will man hier die Logistik-Lösungen der Zukunft entwickeln.

Staberhofer: „Hofer ermöglicht uns, global zu denken.“

Internationale Anziehungskraft

230 neue Hofer-Mitarbeiter und 50 FH-Mitarbeiter am Standort

EBERSTALZELL. In der ehemaligen Halle des Solaranlagenbauers Xolar – zuletzt im Besitz der Greiner Holding – eröffnete Hofer nun das „Alpha Retail Network“. Bisher schon IT-Standort des Diskonters sollen hier nun die Logistiklösungen der Zukunft für den gesamten Konzern erforscht und entwickelt werden. Mit an Bord ist die FH Oberösterreich und, wenn es nach den Partnern geht, bald auch einige andere Unternehmen. Entstehen soll eine Art Begegnungszone für Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, wie Hofer-Generaldirektor Günther Helm erklärt.„Ziel ist es, das europäische Zentrum im Bereich Innovation im Handel zu werden“, so Franz Staberhofer, Leiter des Logistikums der Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ). „Wir haben viele Ideen – und Hofer ermöglicht uns global zu denken“, freut sich Staberhofer weiter. Zwei FH-Lehrgänge sollen künftig von der Einrichtung profitieren: „Digital Logistics and Transport Management“ und „Retail Innovation Management“. Unterstützt wird die FH OÖ dabei vom Land OÖ mit rund 2,5 Millionen Euro.„Logistik ist einer der Schwerpunkte der Forschungstätigkeiten des Landes OÖ“, begründet Landesrat Michael Strugl die Förderung dieses „Musterprojekts“. Für Landeshauptmann Thomas Stelzer spielt hierbei auch die internationale Anziehungskraft eines solchen Projekts für Top-Arbeitskräfte und Start-ups eine Rolle. „Durch die Kooperation zwischen der Hofer KG als Leadpartner und der FH OÖ entsteht in Eberstalzell ein Kompetenz-Hub zum Thema ,Handel der Zukunft', mit dem neue Maßstäbe gesetzt werden“, so Stelzer.Derzeit gibt es 78 Hofer-Filialen in Oberösterreich. Ende Juli 2018 zählte man 2.700 Mitarbeiter. In Eberstalzell sollen zu den bestehenden 150 in den kommenden Jahren etwa 230 zusätzliche Mitarbeiter neu eingestellt werden. Die FH OÖ will künftig 50 Mitarbeiter am Standort haben.