Intersport profitiert von E-Bike-Begeisterung der Österreicher

24.04.2018, 00:00 Uhr

Besonders stark profitiert hätten die Intersport-Händler vom Hype um das E-Bike. „Um unglaubliche 45 Prozent legte hier der Verkauf zu. Der Trend ist nicht zu bremsen. Aus unserem Sportreport wissen wir, dass mehr als 600.000 Österreicher planen, ein E-Bike anzuschaffen“, sagt Mathias Boenke, Geschäftsführer von Intersport Austria.Generell wuchs der Bereich Outdoor in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/18 um 21 Prozent, die Kategorie Fitness verzeichnet ein Plus von zehn Prozent.

Außerdem habe der früh einsetzende Winter den 109 Intersport-Händlern in Österreich bei Wintertextilien und Ausrüstung gute Umsätze beschert. „Skifahren ist nach wie vor Kult in Österreich und wenn der Winter so super mitspielt wie heuer, dann punkten wir bei unseren Kunden“, so Boenke.