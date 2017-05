Stefan Hutter neuer Vorstandsobmann der WSG

05.05.2017, 15:20 Uhr

Mit Stefan Hutter übernimmt ein Bauexperte und Manager die Führung der großen gemeinnützigen Bauvereinigung. Der studierte Bauingenieur war viele Jahre Geschäftsführer beim Lebensmittelkonzern Backaldrin. Zur WSG wechselte der 48-jährige Linzer mit Ende 2015 und war dort zuletzt schon als Geschäftsführer tätig. „Unsere oberste Prämisse ist es, auch in Zukunft lebenswerten Wohnraum zu leistbaren Preisen in Oberösterreich zur Verfügung zu stellen. Dabei wollen wir ein Höchstmaß an Sicherheit, Energie-Effizienz und Innovation für unsere rund 14.000 Mitglieder bieten“, betont der neue WSG-Chef Stefan Hutter.

Die WSG ist die zweitgrößte Wohnungsgenossenschaft Oberösterreichs. Österreichweit rangiert sie auf dem achten Platz. Die 1952 gegründete Genossenschaft beschäftigt 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weist eine Bilanzsumme von 625 Millionen Euro aus. Aktuell verwaltet die Genossenschaft rund 12.500 Wohneinheiten in Oberösterreich. Zuletzt betrug das jährliche Bauvolumen nahezu 50 Millionen Euro.