Top-Schulprojekte im Land gesucht

13.09.2018, 00:00 Uhr

Die BezirksRundschau sucht mit der Aktion „Lernen fürs Leben“ die besten Schulprojekte in OÖ.



Praxisnaher Einblick

OÖ. Das österreichische Schulsystem ist häufig mit negativen Vorurteilen besetzt. In vielen internationalen Studien ist unser Bildungssystem oft nur Mittelmaß.Die Diskussionen über den Bildungsbereich sind emotionsgeladen und lassen vielfach vergessen, dass an vielen oberösterreichischen Schulen hervorragende Arbeit von den Pädagogen und ausgezeichnete Leistungen von den Schülern erbracht werden. Die BezirksRundschau holt deswegen die besten Schulprojekte des Landes vor den Vorhang. Alle Schulprojekte aus allen Schulstufen, die im Unterricht entstanden sind, können bei der Aktion eingereicht werden. Außerdem gibt es einen Sonderpreis für Kindergartenprojekte (siehe Infobox rechts). Es gibt keine inhaltlichen Einschränkungen: Sozialprojekte, Wirtschaftsprojekte, Projekte mit Unternehmen, Gesundheitsprojekte sind ebenso erlaubt wie interdisziplinäre oder altersübergreifende Projekte.Insbesonders Wirtschaftsprojekte, die großteils in Zusammenarbeit mit Unternehmen entstehen, bilden einen praxisnahen Rahmen und einen realitätsnahen Einblick in die Berufswelt, wovon die Schüler nachhaltig profitieren.Eingereicht werden können nicht nur abgeschlossene Aktionen aus dem Schuljahr 2017/18, sondern auch laufende Projekte, deren Arbeitsfortschritt jedoch dokumentiert werden sollte. Aus allen abgegebenen Projekten kürt die BezirksRundschau mit einer Fachjury nach abgelaufener Einreichfrist ihre Bezirkssieger.

Sonderpreis für Kindergartenprojekte

Tolle Preise für die Sieger

Jetzt einreichen!

Kindergärten sind eine wichtige Institution für die Entwicklung der Kleinsten.Bei der Aktion „Lernen fürs Leben“ gibt es einen Sonderpreis für außergewöhnliche pädagogische Arbeit in Kindergärten im Rahmen von Projekten und Aktionen.Der Kindergarten mit dem Siegerprojekt bekommt einen Scheck oder Sachpreise im Wert von 1.000 Euro.Die Kindergartenprojekte sollen die Neugier und Kreativität der Kinder fördern mit dem Ziel, die Talente und Potenziale in den verschiedenen Bereichen zu stärken.Darüber hinaus sollen die soziale und kommunikative Kompetenz sowie die Gemeinschaft unterstützt werden.Ein weiterer Aspekt kann auch das interkulturelle Lernen sein.Informationen zur Einreichung der Projeke finden Sie links.Zu der großen Abschlussveranstaltung am 29. November im Raiffeisen-Forum in Linz werden alle Bezirkssieger eingeladen und das Landessieger-Projekt vorgestellt.Alle Preisträger erhalten eine Trophäe und eine Urkunde. Darüber hinaus gibt es Sachpreise im Wert von mehr als 20.000 Euro zu gewinnen.Alle Schulprojekte aus allen Schulstufen, die im Unterricht entstanden sind, können eingereicht werden. Für Kindergartenprojekte wird ein Sonderpreis vergeben.• Projekt per Anmeldeformular einreichen auf meinbezirk.at/lernen • oder per Mail an• oder per Post an die BezirksRundschau, Kennwort „Lernen fürs Leben“, Hafenstraße 1-3, 4020 Linz• Projektteams, Schüler• Projektbetreuer, Pädagogen• Projektpartner, Projektauf-traggeber, Unternehmen• Direktoren• Eltern und Elternvereine• Schülervertretungen• Wirtschaftsprojekte• Sozialprojekte• Gesundheitsprojekte• Schulentwicklungsprojekte• Umweltprojekte• Interdisziplinäre Projekte