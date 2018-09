Umfrage: Hat die Lehre noch Zukunft?

21.09.2018, 16:48 Uhr

Jetzt abstimmen: Findet die Lehre noch Zuspruch?

OÖ. Der Lehrlingsmangel wird immer dramatischer und eine immer stärkere Bedrohung des Wirtschaftsstandortes. 2030 werden in OÖ laut Fachkräftemonitor 127.000 Fachkräfte fehlen, wenn der aktuelle Trend sich fortsetzt. Davon 58.000 qualifizierte Arbeitskräfte mit abgeschlossener Lehre. In Österreich sind es aktuell bereits 162.000 Fachkräfte, die gesucht werden. In OÖ nimmt die Zahl der arbeitslosen Asylberechtigten laufend ab – aktuell 2.600 Personen, davon sind lediglich 88 lehrstellensuchend und ohne Einstellzusage - bei gleichzeitig 3.863 offenen Lehrstellen.Findet die Lehre heute weniger Zuspruch als früher? Und hat sie überhaupt noch Zukunft?Stimmen Sie jetzt bei unserer Online-Umfrage ab!