Damit Ihnen die Arbeit nicht über den Kopf wächst

17.09.2018, 10:46 Uhr

Der Garten – eine Naturoase und ein Ruhepol. Damit dies auch so bleibt müssen Rasen, Hecken und Sträucher regelmäßig gepflegt werden. Als Gartenbesitzer ist die Arbeitsliste somit oftmals sehr lange. Die Hecke will in Form gebracht, die Äste zu Brennholz verarbeitet, der Rasen gemäht und die Rasenkanten gestutzt werden. Auch das Laub wird an seinen Platz verwiesen. All diese Arbeit ist oft schwer und mühselig, doch mit den richtigen Geräten kann dem Gartenbesitzer vieles erleichtert werden.

Wer Gartenarbeit schnell, sauber und leise erledigen möchte, findet mit den Produkten des STIHL AkkuSystems COMPACT die perfekten Helfer für diese Aufgaben. Sie sind geräuscharm, leicht, leistungsstark und einfach zu bedienen – perfekt für den privaten Anwender.Arbeiten können auch fern jeder Steckdose ohne Kabeltrommel durchgeführt werden, da alle Geräte kraftvolle und leise Elektromotoren, die von leistungsstarken Akkus mit Energie versorgt werden, besitzen. So kann ganz ohne Gehörschutz und ohne Abgase die Arbeit an der frischen Luft getätigt werden. Schon mit zwei Akkus kann der Garten theoretisch ohne Unterbrechung rund um die Uhr gehegt und gepflegt werden. Die Akkus sind mit allen COMPACT Geräten kompatibel, so dass sie flexibel einsetzbar sind.Zur Produktauswahl gehören Motorsäge, Heckenschere, Motorsense, Laubbläser und Rasenmäher. So ist die leichteideal für das Zerkleinern von Ästen im heimischen Garten sowie für das Brennholzsägen. Leicht und gut ausbalanciert, geht das Trimmen von kleineren Hecken und Sträuchern besonders einfach mit dervon der Hand undwird das Rasentrimmen im privaten Garten oder Schrebergarten zum Vergnügen. Der Rasen muss natürlich auch gepflegt werden, der kabellosemäht kleinere Flächen bis ca. 300 m² geräuscharm und abgasfrei.befreit Beete und Wege schnell von Laub und Grünschnitt.



