Freier Blick nach draußen

04.05.2017, 09:54 Uhr

auch im geschlossenen Zustand den Blick ungestört nach außen frei. Bei der Konfiguration kann jedes Detail nach Maß ausgewählt werden. Der Anspruch an Energieeffizienz, Einbruchsicherheit und Komfort wird individuell erfüllt.

So transparent wie möglich: Schmale Profilansichten mit lediglich 99 Millimetern Ansichtsbreite schaffen eine filigrane Optik. Zudem gibt es zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit Oberlichtern, Fest-, Dreh-, Kipp- und Eckelementen. Besonders durchdacht ist, dass die unterschiedlichen Elemente in nur einem Rahmen kombinierbar werden – breite Profilansichten gehören somit der Vergangenheit an. Das wiederum ist auch ein Pluspunkt in Sachen Barrierefreiheit: So erfüllt etwa die Minimalbodenschiene die Anforderungen der Norm DIN 18040 für barrierefreies Bauen.Auch Ansprüche an eine zeitgemäße Energieeffizienz werden erfüllt: Die Wärmedämmwerte entsprechen mit einem erreichten Uw-Wert bis 0,8 W/m2K den Richtlinien für Passivhaustauglichkeit. Ebenso werden die Anforderungen an die Einbruchhemmung entsprechend der Widerstandsklasse RC2 erfüllt. Zusätzlich bietet die Glas-Faltwand vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit modernen Sicherheitstechniken: So lassen sich Glasbruchsensoren oder Anschlussmöglichkeiten an vorhandene Alarmanlagensysteme realisieren und das alles mit einer verdeckt liegenden Kabelführung.Mehr dazu unter www.solarlux.at