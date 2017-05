Holen Sie sich jetzt € 80,- Mehrwert-Prämie für ausgewählte Bosch Hausgeräte zurück!

03.05.2017, 00:00 Uhr

Für ausgewählte EXCLUSIV Hausgeräte von Bosch, wie zum Beispiel den Testsieger bei Waschvollautomaten, die Waschmaschine mit i-DOS automatischer Waschmitteldosierung oder den neuen Geschirrspüler PerfectDry, bei dem selbst Plastikgeschirr perfekt trocken wird, erhalten Sie jetzt nach dem Kauf € 80,- als Mehrwert-Prämie retour.

Weitere Vorteile beim Bosch EXCLUSIV-Fachhändler

Der Testsieger in der Zeitschrift KonsumentEnergieeffizienz A+++Fleckenautomatik für die 4 gängigsten FleckenartenSorgt für perfekte Trockenergebnisse durch 3-D-Luftströmung, sogar bei KunststoffgeschirrSpült besonders sparsam mit Energieeffizienz A+++Optimale Beladung durch verstellbare VarioFlex Körbe und VarioSchublade Pro.Wer bei uns kauft, geht auf Nummer Sicher. Bei allfälligen Reparaturen entstehen für Sie – dank der 5 Jahres-Garantie – keine Kosten.*Garantiebedingungen abrufbar auf www.bosch-home.at/garantiebedingungen Bei einem Bosch EXCLUSIV-Gerät kümmern wir uns auch um Abtransport und Entsorgung Ihres Altgerätes – genauso wie um Lieferung und Anschluss Ihres neuen Gerätes.Wir EXCLUSIV-Fachhändler sind immer auf dem letzten Stand der Technik und helfen Ihnen, das für IhreBedürfnisse geeignete Gerät zu wählen.Sie rufen an, wir kommen sofort! Mit über 120 Standorten in ganz Österreich ist einer unserer EXCLUSIV-Partner immer in Ihrer Nähe.