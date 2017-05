Innentür nach Raumart aussuchen

05.05.2017, 11:27 Uhr

Die Auswahl an Innentüren ist groß. Angefangen beim Türtyp, der von der klassischen Anschlagtür über die Schiebe- bis hin zur Schwenktür reicht.

Küchentür pragmatisch wählen

ÖSTERREICH. Die Auswahl an Innentüren ist groß. Angefangen beim Türtyp, der von der klassischen Anschlagtür über die Schiebe- bis hin zur Schwenktür reicht. Auch beim Material muss man sich zwischen Massivholz, Kunststoff oder Glas entscheiden.Welche Tür am geeignetsten ist, bestimmt in erster Linie der Raum, in dem sie eingesetzt werden soll. Im Wohnzimmer etwa sind Glastüren eine gute Option. So gelangt auch Tageslicht in den Flurbereich. In der Küche kommt es vor allem auf eine einfache Handhabung an. So sind etwa glatte Flächen leichter zu reinigen. Ist der Platz knapp, bieten sich Falt- oder Schiebetüren an. Im Kinderzimmer wiederum muss eine Tür einiges aushalten. Türen aus Kunststoff mit belastbaren Beschlägen und strapazierfähiger Oberfläche eignen sich daher sehr gut.

Schlafräume brauchen Schallschutz

Für Schlafzimmer ist Schallschutz sehr wichtig. Standardtüren für Innenräume erreichen eine Schalldämmung von 15 bis 25, moderne Türen erreichen bis zu 35 Dezibel. Im Bad sollte man Massivholztüren vermeiden, denn durch die Luftfeuchtigkeit, könnte sich das Holz verziehen. Besser sind Türen aus Holzwerkstoff. (red/tdx)Lesen Sie auch: