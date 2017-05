Liebesgrüße von REKORD: Der höchste Rabatt aller Zeiten

08.05.2017, 00:00 Uhr

Da kann man sich nur verlieben: Von 8. Mai bis 2. Juni gewährt REKORD 20 % Rabatt auf alle Fenster! Von designbewusst bis energieeffizient ist da mit Sicherheit für jeden Geschmack das Richtige dabei – und obendrauf gibts noch die 20 Jahre Langzeit-Garantie!

Häuslbauer und Sanierer aufgepasst: Vier Wochen lang erhalten Privatkunden mit 20 % auf das gesamte Fenstersortiment den höchsten Rabatt aller Zeiten. Das komfortable Plus dabei: Die Durchführung hat bis 31. August 2017 Zeit.Vor allem im Fensterbereich ist REKORD für sein hochqualitatives und vielfältiges Sortiment bekannt, das für jedes Bedürfnis die passende Lösung bietet – vom wandelbaren Kunststofffenster ( www.rekord-fenster.com/fenster/kunststoff/ ) bis zum modernen Holz-Alu-Fenster ( www.rekord-fenster.com/fenster/holz-alu/ ). Ab sofort neu in der REKORD-Familie: POWER und ROYAL Zero! Mit diesen neuen Fenstermodellen geht REKORD einen Schritt weiter in Richtung höchster Effizienz kombiniert mit ansprechender Optik.

Und als Bonus obendrauf gewährt REKORD natürlich auch während der Aktionswochen die 20 Jahre Langzeit-Garantie als verbrieftes Qualitätsversprechen. Alle weiteren Infos finden Sie auf der Website ( www.rekord-fenster.com ) und auf Facebook ( www.facebook.com/rekordfenster ).