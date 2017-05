RICHTIG FRISCHE LUFT

10.05.2017, 00:01 Uhr

EMPFEHLUNG

Ausreichend Luftzirkulation verhindert Schimmel- und Sporenbildung in Textilien und Wänden. In Heizperioden sorgt ein gezielter Luftaustausch für genügend Luftfeuchtigkeit und mehr Behaglichkeit, da sich frische Luft besser erwärmt.° Die ideale Temperatur beträgt in Wohn- und Badezimmer 20 bis 23 Grad; im Schlafzimmer 16 bis 18 Grad, in der Küche 18 bis 20 Grad.° Holz- und Naturmaterialmöbel tragen ebenfalls zu einem besseren Raumklima bei, da keine Lacke und Lösungsmittel verwendet werden.° Vier Stoßlüftungen zu je zehn Minuten sind besser als einnständig gekipptes Fenster.° Holzmöbel atmen: Dank regelmäßigem Luftaustausch bleiben sie länger intakt. Auch Textilien bleiben dadurch luftig und frisch.° Achten Sie auf eine gute Abdichtung von Fenstern, Zargen und Türen sowie auf Luftströme von Klima- und Belüftungsanlagen. Hier kann schnell unangenehme Zugluft entstehen.° Optimal ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%. Zu hohe Luftfeuchtigkeit erhöht das Schimmelrisiko, zu geringe Luftfeuchtigkeit kann zu Schleimhautreizungen führen.

