Schlafmangel: Die Volkskrankheit Nr. 1

07.05.2018, 00:00 Uhr

Wer nachts gut schläft, hat mehr vom Tag

Rund jeder jeder Vierte in Österreich leidet an Schlafstörungen. Das Nervensystem reagiert auf diesen Stress, indem es uns auch nachts wachhält. Umso wichtiger also, dass das Schlafzimmer ein ruhiger Ort der Entspannung ist, wo man seine Batterien über Nacht wieder aufladen kann.Vor dem zu Bett gehen sollte man ideale Bedingungen für eine gute Nachtruhe schaffen wie kurzes Stoßlüften oder das Temperieren des Raums auf 15 bis 18 Grad. Doch am wichtigsten sind eine hochwertige Matratze und ein gutes Bettensystem. Sie passen sich den Körperkonturen so an, dass die Wirbelsäule ihre natürliche Form beibehält. Ein gutes Schlafsystem ist die halbe Miete für einen erholsamen Schlaf – und einen erfolgreichen Tag.Wir bedanken uns beim Schlafspezialisten Möbel Handl für die Auskünfte. Mehr Infos unter www.moebelhandl.at