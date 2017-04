Staunen leicht gemacht

26.04.2017, 00:00 Uhr

Bei der ganz geöffneten Glas-Faltwand kann schon mal der Eindruck entstehen, es handele sich beim eigenen Wohnzimmer lediglich um eine überdachte Terrasse. So ist der Übergang von innen nach außen ganz frei von Hürden, denn die Bodenschiene wird barrierefrei eingelassen. Auch wenn die Verglasung an kalten Tagen geschlossen wird, bleibt das befreite Lebensgefühl – auf höchstem Wohnraumniveau: Die Glas-Faltwand kann wärmegedämmt bis hin zur Passivhaustauglichkeit ausgeführt werden. Langfinger lässt die Glas-Faltwand von Solarlux hingegen im Kalten stehen: Grund dafür ist die hohe Einbruchhemmung nach RC2. Natürlich ist die Glas-Faltwand komplett „Made in Germany“.Mehr Informationen unter: www.solarlux.de