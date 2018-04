Wohnraum zwischen den (Häuser-)Zeilen

24.04.2018, 00:00 Uhr

Terrasse verwandelt sich mit Glas-Faltwand zum Wohnzimmer

„Unsere eigentliche Idee war eine Überdachung der Terrasse“, lacht der Hausherr, „doch nach einigen Überlegungen haben wir unser Haus einfach erweitert – mit einem neuen Wohnzimmer. Für uns immer noch traumhaft und ungewohnt, denn wir wohnen seit vielen Jahren in diesem Haus, das nun plötzlich einen ganz anderen Mittelpunkt hat.“

Zwischen dem Haus der Hansens und dem Nachbargebäude wurde nun eine Art Bungalow mit 15 m² Fläche eingepasst, der das Wohnzimmer erweitert und in den das Esszimmer umgezogen ist. „Auf die geniale Idee hat uns unser Architekt gebracht. Ganz besonders hat uns dabei die auffaltbare Verglasung überzeugt, denn sie macht uns flexibel. Ist die Glas-Faltwand geöffnet, haben wir wie anfangs geplant die überdachte Terrasse – allerdings viel luxuriöser und komfortabler.“Um trotz der niedrigen Raumhöhe ausreichend Helligkeit in den Anbau zu bringen, spielt heute ein ganzes Ensemble an Lichtöffnungen zusammen. So erhellt ein großes Oberlicht kurz vor dem Übergang nach draußen den täglich genutzten Esstisch. Dank der Glas-Faltwand von Solarlux kommt nicht nur im geschlossenen Zustand viel Licht in den neuen Wohnraum, sie lässt sich auch gänzlich öffnen. Die sieben Faltelemente sind in null Komma nichts geöffnet, auch über Eck und ohne störenden Pfeiler. „Mit zwei Handgriffen – einmal die Terrassentür und dann die Glas-Faltwand geöffnet, wird unser neues Esszimmer wieder zur ursprünglichen Terrasse, auf der man allerdings geschützt vor Wind und Wetter sitzen kann. Gerade im Sommer befreit uns dieser Effekt total – wir sind gleichzeitig drinnen und draußen“, freut sich André Hansen über die Flexibilität.