12. Oktober - Tag der Regionauten

12.10.2017, 01:00 Uhr

Auch in diesem Jahr feiern wir wieder den Tag der Regionauten, den unser "Urgestein" Gerhard Woger im letzten Jahr offiziell ausgerufen hat.

Eigentlich sind wir ja jeden Tag dankbar dafür, so tolle Regionauten zu haben, die unsere Seite immer wieder mit interessanten Beiträgen und wunderschönen Bilder füllen. Aber an diesem Tag wollen wir das gerne offiziell feiern.

DANKE

Zahlen, Daten, Fakten

Insgesamt sind knapp 401.000 Regionauten auf meinbezirk.at angemeldet.

auf meinbezirk.at angemeldet. Ganze  115.900 Beiträge wurden seit dem letzten Tag der Regionauten von unseren Lesereportern online gestellt!

wurden seit dem letzten Tag der Regionauten von unseren Lesereportern online gestellt! Die erfolgreichste Regionauten-Autorin in diesem Zeitraum war Birgit Winkler aus Krems.

Wir sagenan unsere fleißigen Regionauten und freuen uns weiterhin über jeden Beitrag von euch auf meinbezirk.at!

Einer der erfolgreichsten Schnappschüsse in den letzten 365 Tagen kommt von Walter Kellner.

Erfolgreichste Beiträge

