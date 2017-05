Facebook-Titelbild: Schöne Aussichten auch auf Facebook

08.05.2017, 00:00 Uhr

Es ist wieder Zeit für Veränderung und dazu benötigen wir eure Hilfe! Dieses Mal suchen wir das schönste Panorama Österreichs. Eines der eingereichten Bilder wählen wir als Titelbild der Facebook-Seite von meinbezirk.at aus.

COMMUNITY. Schöne Aussichten genißet man ungern alleine! Deswegen bieten wir euch die Möglichkeit, euren schönsten Ausblick mit unserer Community auf meinbezirk.at und Facebook zu teilen. Habt ihr ein Bild mit einem tollen Panorama? Dann ladet es schnell direkt unter dem Beitrag hoch!Ladet biseure besten Panorama-Schnappschüsse direkt unter diesem Beitrag hoch und bekommt die Chance, mit eurem Foto unsere Seite zu schmücken.>> Hier geht's zu unserer Facebook-Seite!

Regionaut werden: So geht's

Wer gerne fotografiert oder anderen erzählen möchte, was sich in seiner Umgebung so tut, kann seine Bilder und Berichte auf meinbezirk.at als Regionaut (Leserreporter) veröffentlichen. Wer es ausprobieren möchte, kann sich kostenlos registrieren:>> Hier geht's zur Registrierung