meinbezirk.at - Wir machen einen Relaunch

17.09.2018, 17:00 Uhr

Vorab aber wollen wir Euch an dieser Stelle bereits ein paar erste Informationen übermitteln. So werdet ihr am PC etwa sehr schnell merken, dass sich das Design ein wenig geändert hat. Statt einer großen Aufmacher-Story auf den Startseiten gibt es jetzt gleich drei. Eine davon gehört natürlich euren Beiträgen!

Einfachere Bedienung von unterwegs

Wieso, weshalb, warum

Als Regionaut einfach näher dran

Wer meinbezirk.at auf seinem Handy konsumiert, wird ebenfalls rasch bemerken, dass es hier ein paar Neuerungen gibt. So kann man zum Beispiel ab dem 26. September viel leichter als jetzt einen Kommentar zu den Storys abgeben. Zudem sieht meinbezirk.at jetzt immer gleich aus - also egal, ob unterwegs am Handy oder zuhause auf dem Computer.Warum aber haben wir überhaupt umgebaut? Weil Medien wie Wohnzimmer sind. Man muss regelmäßig neu ausmalen und auch ein paar neue Möbel anschaffen. Damit ihr euch aber nach wie vor im "Wohnzimmer meinbezirk.at" zu Hause fühlt, möchten wir euch auch sagen, dass wir an den Inhalten und Beiträgen natürlich nichts ändern werden. Mit eurer Unterstützung werden wir nach wie vor der mediale Nahversorger für unsere inzwischen 1,7 Millionen Nutzer sein.Freilich bedeutet Veränderung immer auch Umstellung. Und das betrifft zum Teil eben auch euch, wenn ihr Beiträge für uns erstellt. Wie schon eingangs erwähnt, werden wir euch dazu in den kommenden Tagen Schritt für Schritt informieren.Hier findet ihr schon vorab die Infos ob und welche Umstellungen euch erwarten: