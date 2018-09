Produktrückruf: Kinder-T-Shirts von Primark

12.09.2018, 13:18 Uhr

Folienteile können sich nach dem Waschen lösen.

ÖSTERREICH. Nach einer Qualitätsprüfung bei Primark wurde festgestellt, dass sich bei den T-Shirtsfür Säuglinge und Kleinkinder (0-36 Monate) und(0-36 Monate) Folienteile nach dem Waschen lösen können und somit leicht verschluckt werden können.Betroffen sind folgende

Das "Coolest Kid Ever" T-Shirt stand in den österreichischen Filialen vom 5. Juli - 30. August 2018 und das "Epic Little Dude" T-Shirt vom 30. Mai - 30. August 2018 zum Verkauf. Es wird darum gebeten die T-Shirts in den Primark Filialen zurückzugeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Beleg zurückerstattet.

Infobox: Rückrufdatum: 12. September 2018

Rückrufgrund: verschluckbare Kleinteile

Inverkehrbringer: Primark®

Chargennummer: Seriennummern 81489, 50623



