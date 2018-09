Relaunch Teil 2: Aus Gruppen werden Themenseiten

18.09.2018, 16:36 Uhr

COMMUNITY. Gruppen werden in Themenseiten umgewandelt. Dadurch, dass die Gruppen oft nicht wirklich als solche gebraucht wurden, wurde beschlossen, dass wir aus allen derzeitigen Gruppen nun Themenseiten konstruieren.Wichtig: Keine Beiträge von euch gehen verloren!!Am 26. September gibt es HIER eine Übersichtsseite mit den Themenseiten, ehem. Gruppen, die am aktivsten waren. Wer hier eine bestimmte Themenseite vermissen sollte, findet sie über unsere Suchfunktion - einfach den Namen der Themenseite eingeben!Eine Themenseite ist eine Sammlung an Beiträgen zu einem bestimmten Thema.Diese Themen werden bei jedem Beitrag selbst definiert. Vor dem Relaunch kannte man die Funktion noch eher als "Themen des Beitrags" mit zwei Pflichtfeldern.In Zukunft ist es nur noch ein Feld, in dem man mehrere Themen vergeben kann.Schnappschüsse werden in Zukunft über das Menü auf einer eigenen Seite zu finden sein, somit ist es nicht mehr notwendig sie in Themenseiten zu integrieren.In den kommenden Tagen werden wir euch noch weitere Neuigkeiten rund um den Relaunch mitteilen! Ihr dürft gespannt sein!Ihr habt noch Fragen zu diesem Thema? Stellt sie uns einfach in den Kommentaren!