Relaunch Teil 4: Mein Profil und Interaktion

20.09.2018, 17:00 Uhr

COMMUNITY. Nachdem wir in den vorigen Beiträgen schon das Thema Gruppen, Navigation und das Erstellen von Beiträgen behandelt haben, informieren wir euch hier über euer neues Profil und die alternativen Interaktionsmöglichkeiten.Es wird auch weiterhin möglich sein, sich gegenseitig Privatnachrichten zu schreiben. Jedoch wird kein direktes Postfach mehr auf eurem Profil angelegt sein. Privatnachrichten werden (angepasst an die Datenschutzrichtlinien!) nun direkt per E-Mail versandt.

Hier vielleicht noch ein Tipp: Alle alten Privatnachrichten, werden auf der neuen Seitezu finden sein. Solltet ihr also Privatnachrichten haben, die ihr gerne noch länger haben möcht, denkt bitte daran, sie bis zum 25. September auf eurem PC zu sichern.Das Folgen von Redakteuren und Regionauten wird möglich sein - allerdings erst in ein paar Monaten. Da wir diesen wichtigen Punkt erweitern und neu denken wollten, nehmen wir uns hier die Zeit eine bessere Funktion zu entwickeln.Ja! Die Interaktion untereinander und mit unseren Inhalten ist unser größtes Anliegen gewesen. Allerdings wird das "Liken" noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.Auch hier möchten wir die Funktion weiterentwickeln und die "Gefällt mir"-Bekundung auch für Leser möglich machen, die nicht angemeldet sind.Kommentarfunktion wurde für euch verbessertWir freuen uns jedoch, wenn ihr ab jetzt die verbesserte Kommentarfunktion , vor allem am Handy, nutzt und so den anderen Regionauten und Redakteuren mitteilt, was euch an den Beiträgen gefällt.Die Gewinnspiele werden in Zukunft am Handy auch viel einfacher zu erreichen sein. Somit garantieren wir einfacheres Mitmachen! Zusätzlich haben wir die Gewinnspiele erweitert. Nun können auch Leserinnen und Leser mitmachen, die bisher nicht auf meinbezirk.at angemeldet waren.Das Profil ändert sich optisch - aber nicht in den Funktionen. Nach einer Befragung einiger Regionauten im Sommer, wurde auch beschlossen das Punktesystem, wie man es bisher kennt, einzufrieren. Dieses Konzept möchten wir ebenfalls überdenken.