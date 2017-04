Alleinsein gibt neue Kraft

28.04.2017, 10:02 Uhr

Wer es schafft, das Handy gezielt eine Zeit lang ausgeschaltet zu lassen und mal allein zu sein, in welcher Form auch immer, der tut sich und seiner Umgebung etwas Gutes. "Das Bedürfnis nach Rückzug wird heute drastisch vernachlässigt", beobachtet die Gesundheits- und Klinische Psychologin Brigitte Benczak. "Das Motto lautet vielfach: Nur nichts versäumen, immer in Bewegung bleiben, niemals still sein."Dabei hat das Für-sich-Sein eine heilende Wirkung: Nur in diesem Zustand ist es möglich, sich zu überlegen, ob alles richtig läuft oder ob sich vielleicht doch etwas ändern lässt. Viele Menschen können erst kreativ sein, wenn sie einmal nichts tun (müssen). Brigitte Benczak: "Bewusste Entspannung, lange Spaziergänge, Tagträume oder das Schreiben eines Tagebuches ermöglichen es uns, zeitweise aus unserer vernetzten Welt zu fliehen. Und wieder zu dem zu finden, was wir wirklich wollen. Es gibt uns die Chance, unser Leben zu definieren, zu ordnen, uns neu zu orientieren."

Auch einer Partnerschaft kann es guttun, eine Balance zwischen Abstand und Nähe zu finden. "Wer das nicht schafft, läuft Gefahr, dass die Partnerschaft unweigerlich durch Liebe erstickt wird. Unser ganz persönlicher Freiraum ist notwendig - in der Partnerschaft, im Beruf, in der Freizeit. Damit wir wieder zu dem finden, was wir wirklich wollen, sollten wir unser Leben definieren, ordnen und uns neu orientieren."