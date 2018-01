Diabetiker-Herzen brauchen besonders viel Schutz

17.01.2018, 17:00 Uhr

Typ-2-Diabetes wird aufgrund zu fett- und zuckerreicher Ernährung in Kombination mit wenig Bewegung in der westlichen Welt immer häufiger.

Mit Medikamenten helfen

Nicht nur der Blutzucker ist dauerhaft erhöht, auch Blutdruck und Blutfettwerte geraten außer Kontrolle – und das schlägt sich leider auch auf die Herzgesundheit nieder. „Die Stoffwechselerkrankung alleine verringert die Lebenserwartung bereits um sechs Jahre. Treten zusätzlich aber auch Herzkrankheiten auf, erhöht sich dieser Verlust an Lebenszeit sogar auf zwölf Jahre“, warnt Prof. Dr. Heinz Drexel, Geschäftsführer des Forschungsinstituts VIVIT in Feldkirch und Obmann vom Verein Care 4 Your Heart.Darum ist es wichtig, gemeinsam mit dem Arzt eine medikamentöse Therapie zu finden, die auch das Herz gesund hält. Sonst kann es im schlimmsten Fall zu Herzinfarkten oder einer Herzschwäche kommen. Schmerzen im Brustkorb und Atemnot sind Warnsignale, die unbedingt ernst genommen werden müssen.

