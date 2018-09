Energie für den Herbst: Die Tage werden kürzer

13.09.2018, 08:00 Uhr

Strategien für mehr Elan

Für mehr Energie braucht der Körper eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung mit viel Obst und Gemüse. Ein Stück Schokolade hin und wieder darf aber ruhig sein. Sie enthält Stoffe, die der Körper in Serotonin umwandelt. Kräftige Gelb- und Orangetöne erinnern ein wenig an die Sonne und heben ebenfalls die Stimmung, wenn man sich damit umgibt. Und auch wenn sich die Sonne an manchen Tagen gar nicht blicken lässt, ein paar Strahlen dringen auch durch die dichteste Nebeldecke. Diese gilt es durch Bewegung im Freien möglichst täglich auszunutzen. Generell sollte man versuchen, den inneren Schweinehund zu besiegen und sich zu angenehmen Aktivitäten, am besten mit Freunden, aufzuraffen.

