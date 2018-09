Fehlt's an Eisen, fehlt's an Energie

20.09.2018, 08:00 Uhr

Eisenmangel bremst die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff

So viel muss sein

Am besten mit Vitamin C

Eisen ist ein wichtiges Spurenelement. Es ist unter anderem am Aufbau des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin und somit am Sauerstofftransport im Körper beteiligt. Zu einem Mangel kommt es, wenn der Körper über die Nahrung nicht ausreichend mit Eisen versorgt wird. Dies ist die häufigste Ursache für Blutarmut (Anämie). Bemerkbar macht sich ein Eisenmangel unter anderem durch Müdigkeit und Leistungsschwäche, durch ein gestörtes Wachstum von Haaren und Nägeln sowie eingerissenen Mundwinkeln.Zwölf Gramm Eisen pro Deziliter Blut gilt als Normalwert bei Frauen, bei Männern liegt dieser Wert bei 13 Gramm. Ist der Eisengehalt im Blut geringer, liegt ein Mangel vor. Aufgrund der Regelblutung benötigen Frauen mehr Eisen als Männer. Ihr Tagesbedarf liegt bei etwa 15 Gramm, Männern werden zehn Gramm des Spurenelements empfohlen.Besonders eisenhältige Lebensmittel sind beispielsweise Leber, Weizenkleie, Kürbiskerne, Sesam und Hülsenfrüchte. In Kombination mit Vitamin C kann der Körper Eisen besonders gut aufnehmen. Besteht allerdings bereits ein Mangel, lässt sich dieser allein durch die Ernährung kaum in den Griff bekommen. Eisenpräparate in Tabletten- oder flüssiger Form können helfen, den Eisentank des Körpers wieder entsprechend aufzufüllen.

Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf minimed.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at