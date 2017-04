Gene beeinflussen was wir essen möchten!

26.04.2017, 21:00 Uhr

Welchen Lebensmitteln wir gar nicht widerstehen können, bestimmen wohl die Gene.

An einem stressigen Tag einer Tafel Schokolade zu widerstehen, ist für manche Menschen ein Ding der Unmöglichkeit. In seltenen Fällen wächst sich die Abhängigkeit vom süßen Genuss zu einer regelrechten Schokosucht aus. Betroffene sind aber nicht zwangsläufig charakterschwach, womöglich sind einfach die Gene schuld. Das wollen Forscher in Spanien nun herausgefunden haben. Sie entdeckten spezifische Genvarianten im Gehirn, die die Lust auf bestimmte Lebensmittel erhöhen. Wenn wir der Schokolade oder aber auch besonders salzigen und fettigen Gerichten gar nicht widerstehen können, sind also vielleicht einfach die Gene schuld. Widerstand lohnt sich trotzdem, immerhin gefährden Übergewicht und schlechte Ernährung bekanntermaßen unsere Gesundheit.

Das hat Sie interessiert?

Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf gesund.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at