Gibt es Nahrungsmittel mit Superkräften?

20.04.2017, 17:00 Uhr

Nahrungsmittel mit besonders hohem Nährstoffgehalt werden als Superfood bezeichnet. Worin liegen die gesundheitlichen Vorteile von Goji Beere, grünem Tee und Co?

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind der Motor für unseren Körper. Ohne sie würde uns ziemlich schnell die Luft ausgehen. In manchen Lebensmitteln wie etwa im Superfood stecken ganz besonders viele dieser kleinen „Helferlein“. Das Besondere daran: Im Gegensatz zu industriell hergestellten Lebensmitteln enthalten diese Früchte und Saaten auf ganz natürliche Weise wertvolle Inhaltsstoffe, die sich positiv auf Gesundheit und Stoffwechsel auswirken.

Grüner Tee, Acai-Beere und Chia-Samen

Augen auf beim Kauf

Acai-Beeren zeichnen sich durch ihren hohen Anteil an Antioxidanten und Vitamin E aus. Sie wirken zellschützend und krebsvorbeugend. In grünem Tee stecken 400 ätherische Öle und bis zu 250 verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe. Besonders die Substanz EGCG, ein sekundärer Pflanzenstoff, wirkt sich positiv auf das Abwehrsystem aus. Chia heißt übersetzt „Kraft“. Zurecht! In den exotischen Samen tummeln sich reichlich wertvolle Inhaltsstoffe wie Kalzium, Magnesium und Vitamin E.Kleiner Haken an der Sache: Bei einigen Superfood-Vertretern wie zum Beispiel der Acai-Beere handelt es sich nicht um regionale Produkte. Probleme zeichnen sich oft in Herkunft und Verarbeitung ab. So können beim Trocknen und Pulverisieren schädliche Mineralöle, Keime oder Schimmel auf die Ware gelangen. Insofern empfiehlt es sich, auf eine hochwertige Qualität zu achten und bestenfalls in etwas teurere Bio-Ware zu investieren.

