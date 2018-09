Jausenbrot und Blasenpflaster

20.09.2018, 08:00 Uhr

Eine kleine Wanderapotheke sollte im Rucksack nicht fehlen

Im Herbst zieht es viele Wandervögel in die Natur. Blasen an den Füßen können die Wanderfreuden jedoch trüben. „Wenn die Haut gerötet und leicht erhaben ist, muss die betroffene Stelle durch ein Blasenpflaster abgedeckt und so vor weiteren Reizungen geschützt werden“, weiß der Apotheker Christian Wurstbauer. Bereits geplatzte Blasen sollten mit einer antiseptischen Lösung gespült und einer sterilen Auflage abgedeckt werden. Hirschtalgcreme oder Melkfett helfen, der Blasenbildung vorzubeugen. Schürfwunden nach einem Ausrutscher spült man am besten unter fließendem Wasser aus und behandelt sie mit einem Desinfektionsmittel.

Kühlende Gels sind ebenfalls nützliche Begleiter, falls es bei einen Fehltritt zu einer stumpfen Verletzung kommt. Nicht schaden kann es außerdem, ein Schmerzmittel einzupacken. Einmalhandschuhe, Schere, Sicherheitsnadel und Pinzette haben sich ebenfalls bewährt. Speziell bei Bergtouren empfehlen Experten eine Rettungsfolie aus Alu.Nicht vergessen sollte man auch auf Sonnen- und Insektenschutz.Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf minimed.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at