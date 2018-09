Pandemie wütete wie die Pest

13.09.2018, 08:00 Uhr

Medial kaum präsentIn weiten Teilen lag das öffentliche Leben lahm. Doch trotz der verheerenden Auswirkungen der Pandemie war damals in der heimischen Presse kaum etwas darüber zu lesen. "Die Spanische Grippe stand medial im Schatten des Ersten Weltkrieges obwohl sie mehr Todesopfer forderte als der Krieg", erzählt der Historiker Herwig Czech von der Medizinischen Universität Wien. Man wollte wohl in den Kriegswirren die Bevölkerung nicht zusätzlich verunsichern. Wesentlich präsenter war die Spanische Grippe in den Medien jenes Landes, das der Erkrankung ihren umgangssprachlichen Namen gab. Im neutralen Spanien gab es im Jahr 1918 keine Militärzensur, und so konnte dort über den Verlauf der unheilvollen Grippe berichtet werden. Der Name bezieht sich also nicht auf das Herkunftsland. Viel wahrscheinlicher hatte die Spanische Grippe ihren Ursprung in Amerika.Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf minimed.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at