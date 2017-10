Schnupfen: Vermeiden statt loswerden

05.10.2017, 15:00 Uhr

Wer Taschentuchberge vermeiden möchte, muss sich an ein paar Regeln halten.

In den kalten Monaten ganz ohne Schnupfen auszukommen, scheint fast unmöglich zu sein. Doch wer sich an einige Regeln hält, kann vielleicht doch ohne Niesen & Co. überwintern. Ein wichtiger Grundstock der Vorbeugung ist ausreichendes Trinken, um die Schleimhäute feucht zu halten. Da Schnupfen fast immer durch Viren ausgelöst wird, ist außerdem regelmäßiges Händewaschen entscheidend. Mit ungewaschenen Fingern sollte man nicht ins Auge oder die Nase fahren.

