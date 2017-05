Smoothies mixen leicht gemacht!

10.05.2017, 11:00 Uhr

Beim Brauen eines Smoothies sind bestimmte Regeln einzuhalten.

Grenzenlose Möglichkeiten

Was einst als vermeintliche Modeerscheinung begann, hat mittlerweile einen fixen Platz in den sommerlichen Ernährungsplänen vieler Menschen. Die Rede ist natürlich von Smoothies, die uns insbesondere bei warmen Temperaturen mit einem fruchtigen Vitamin-Mix erfrischen. Für Anfänger ist in erster Linie die Wahl des richtigen Gerätes wichtig.Während ein Stabmixer dafür wenig geeignet ist, bietet sich ein Küchemixer umso mehr an. Beim Einstieg dürfte ein billigeres Gerät den Zweck erfüllen, langfristig hat ein leistungsstarker Mixer aber sicherlich Vorteile. Bei der Zutatenwahl sind der Fantasie prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Ob klassischere Mischungen bevorzugt werden oder einen die Experimentierlust packt, ist einfach Geschmacksache. Sinnvoll ist es allerdings, zunächst nicht zu viel Flüssigkeit zu verwenden. Nach einem ersten Mixen der Zutaten ist es einfach, durch etwaiges Beigeben die gewünschte Konsistenz zu erreichen.

Superfood als Bonus

Wer es gerne gesund hat, sollte wenn möglich auf Fruchtsäfte als Basis verzichten. Diesen ist in aller Regel viel Zucker zugesetzt, der für den Smoothie gar nicht nötig ist. Denn für ausreichend Süße ist durch das Obst ohnehin schon gesorgt. Für die nötige Flüssigkeit sollten viel mehr Wasser oder Milch sorgen, auch vegane Milchsorten wie Nuss- oder Sojamilch sind gut geeignet. Wer den Smoothie in einen gesunden Energielieferanten verwandeln möchte, kann etwas grünen Tee beigeben. Als besondere Note bieten sich sogenannte Superfoods an. Zerkleinerte Leinsamen, Ingwer oder Chiasamen können dem Getränk allesamt eine noch gesündere Note verleihen.

