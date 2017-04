Sonnenschutz: Schon im Frühling aufpassen!

19.04.2017, 21:00 Uhr

Schutz vor der Sonneneinstrahlung ist essentiell für die Gesundheit.

Achtung im Frühjahr

Die Sonne beschert uns in aller Regel nicht nur gute Laune, sie ist prinzipiell auch gesund. Ihretwegen bindet der Körper das so wichtige Vitamin D an die Haut, außerdem wird die Produktion von schützenden Pigmenten verstärkt. Von Sonnenbrand bis Hautkrebs hält der große Spender von Tageslicht aber auch eine Menge Risiken parat. Umso wichtiger ist es, sich ausreichend zu schützen.Eine Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor ist bei entsprechenden Wetterbedingungen unumgänglich. Selbst eingecremt sollte man aber keine stundenlange Sonnenbäder einplanen, da die UV-Strahlung auf Dauer zu stark wird. Auch dem Mythos, im Schatten gehe es auch ohne Creme, sollte keinesfalls Glauben geschenkt werden. Während sich die meisten Menschen im Sommer aber ohnehin recht streng an diese Regeln halten, wird der Frühling gerne unterschätzt. Hat es ausnahmsweise schon im Frühjahr mal etwas höhere Temperaturen, denken noch recht wenige an die Sonnencreme. Auf diese Weise ist der erste Sonnenbrand der Saison allerdings schon vorprogrammiert. Sich lieber zu früh als zu spät einzucremen ist mit Sicherheit der richtige Ansatz.

