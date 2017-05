Stress ade! Pflanzen, die die Nerven stärken

05.05.2017, 08:00 Uhr

Leistungsdruck im Beruf und familiäre Sorgen sind nur zwei von vielen Ursachen, die Stress verursachen. Mit geballter Pflanzenkraft können Sie sich dagegen wappnen.

Hält der Stress nur einen kurzen Zeitraum an, kann ihn der Körper gut wegstecken. Dauerhafte Überforderung bringt unsere innere Balance jedoch schnell aus dem Gleichgewicht. Erschwerend kommt hinzu, dass wir eine Stresssituation nicht mehr durch Flucht oder Angriff lösen, so wie es die Natur ursprünglich vorgesehen hat. Stattdessen sitzen wir diese im wahrsten Sinne des Wortes am Schreibtisch aus. Und so zirkulieren die Stresshormone weiterhin in unserem Organismus und lösen Beschwerden wie Kopfschmerzen und Verdauungsprobleme aus.

Was Sie tun können!

Pflanzliche Helferlein

Um der Stressspirale zu entkommen, ist es wichtig individuelle Auslöser ausfindig zu machen. Versuchen Sie für sich selbst herauszufinden, was Ihnen wichtig ist, wo Ihre Grenzen überschritten werden und wie Sie am besten zu Ruhe finden. Werden Sie achtsam bei den Dingen die Sie gerade machen im Hier und Jetzt und vermeiden Sie sich ständig den Druck zu machen, was sie noch alles erledigen müssen.Bestimmte Heilpflanzen können den Körper bei der Stressbewältigung zusätzlich unterstützen. Melisse, Hopfen und Baldrian wirken etwa beruhigend und angstlindernd und fördern die Entspannung. Einen besonderen Stellenwert im Kampf gegen Stress hat die Rosenwurz. Sie hebt nicht nur die Stimmung, sondern verbessert auch die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit. In Summe hilft uns die Pflanze dabei, mit Unruhe und Hektik besser umzugehen.

Das hat Sie interessiert?

