Was muss rein in die Reiseapotheke?

27.04.2017, 11:00 Uhr

Um sich gegen Übelkeit zu wappnen, müssen bestimmte Dinge immer mit in die Reiseapotheke.

So groß die Vorfreude auf einen entspannenden Urlaub ist, so groß ist oftmals auch die Angst vor einer Krankheit im fremden Land. Um von komplizierten Situationen möglichst unabhängig zu sein, ist eine gut gefüllte Reiseapotheke absolute Pflicht. Was genau wir mitnehmen müssen, hängt stark vom Reiseziel sowie den Reisenden selbst ab. Eine schwangere Frau auf dem Weg nach Indonesien muss sich anders vorbereiten als ein jugendlicher Bursch, der seine Tante in Deutschland besucht.

Bescheidenes Frühstück

Ihnen sowie allen Urlaubern gemein ist allerdings der Bedarf, sich vor Übelkeit zu schützen. Denn ohne einer etwas längeren Auto-, Zug- oder Flugreise erreicht wohl niemand die gewünschte Destination. Wer medizinisch auf den Notfall vorbereitet sein möchte, sollte daher immer ein geschätztes Mittel gegen Übelkeit mit an Bord haben. Ebenso wichtig ist die richtige Vorbereitung vor Beginn des Reiseabenteuers. Auf ein kalorienreiches, stark fetthaltiges Frühstück sollte lieber verzichtet werden. Ein bisschen Obst oder andere Schonkost liegt leichter im Magen und verringert somit das Risiko auf die gefürchtete Reiseübelkeit.

