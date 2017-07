Rammelhof: "Gülle" und Fans aus den USA

19.07.2017, 18:23 Uhr

Mit "Gülle" liefern Rammelhof ein gewohnt provokatives Musikstück ab und begeistern sogar Fans aus South Carolina.

WIEN. "Gülle" heißt das neueste Werk der österreichischen Rock'n'Roll-Formation Rammelhof. "Es groovt höllisch und bringt selbst die hoffnungslosesten Rheuma-Hüften zum Schwingen", gibt die Band zu Protokoll.Die Band, die 2015 mit "Wladimir (Put Put Putin) den Protestsongcontest gewonnen hat, hat mittlerweile eine Fan-Gemeinde, die bis über den Atlantik reicht. Zum Konzert am Julivent in Eberschwang (Ried im Innkreis, OÖ) reisten Dale und seine 16-jährige Tochter Andie extra aus South Carolina an.

Zur Sache: Rammelhof

"Herausgefunden haben sie über uns, weil sie Deutsch lernen uns damals einen Artikel über uns gelesen haben. Als Rammstein-Fans taugt ihnen Rammelhof halt auch mega", erzählt die Band.Die Gäste aus Übersee haben den Besuch übrigens gleich mit einer Österreich-Rundfahrt verbunden. Sie sind sogar extra ins Waldviertel nach Rammelhof gefahren, dem namensgebenden Ortsteil der Gemeinde Arbesbach.Rammelhof sind Sänger General Geri, Sängerin Gina der Gino, Gitarrist GI Don, Bassist Lt. Dan und Schlagzeuger Urgos Brutalos. Berühmt sind sie für ihre sozialkritischen und provokativen Texte, die von rockigen Klängen der härteren Sorte untermalt werden.