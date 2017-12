26.12.2017, 12:17 Uhr

Spektakuläre Bilder aus der Steiermark.

Raketenstart vermutet

STEIERMARK. Auf Facebook teilte heute morgen einige außergewöhnliche Bilder mit der Community. Er beobachtete am östlichen Himmel über der Steiermark einen Lichtkegel, der immer größer wurde und schlussendlich verschwand. Auch in Ungarn und Polen wurde der Lichtkegel gesichtet.Erste Vermutungen ließen, neben dem Christkind auf dem nach-Hause-Weg, auf einen Raketenstart schließen. Laut mehreren Berichten war es aber nicht der Start der Rakete in Baikonur, wie viele vermuteten, da dieser erst im Laufe des Tages stattfindet. Nach einer Erklärung für den Lichtkegel wird weiterhin gesucht.