Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: Aufholbedarf bei Wirtschaft

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 93 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Bruck-Mürzzuschlag weist eine geringe Unternehmensdichte und Gründungsintensität auf.

Weniger Straftaten

ÖSTERREICH. Die Gründe für den vorletzten Platz Bruck-Mürzzuschlags im Ranking liegen vor allem an Kennzahlen zu Wirtschaft & Innovation und Demografie. So weist der Bezirk eine unterdurchschnittliche Unternehmensdichte und Gründungsintensität sowie nur eine geringe Anzahl an Beschäftigten im IKT-Sektor auf.Auch verzeichnet Bruck-Mürzzuschlag einen geringen Anteil an jungen Menschen (15-29 Jahre) sowie einen negativen Wanderungssaldo junger Erwachsener. Bei den Arbeitsmarktdaten liegt der Bezirk bei der Arbeitsplatzdichte über dem Österreichdurchschnitt, hat allerdings Aufholbedarf bei der Erwerbstätigkeit von Frauen und der Arbeitslosenquote. Das beste Ergebnis erzielt Bruck-Mürzzuschlag bei den Indikatoren zur Lebensqualität. Die Region verzeichnet die siebtbeste Entwicklung bei der Kriminalitätsrate.