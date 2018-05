Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Wenig Beschäftigte in Zukunftsfeldern

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 90 von 94 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Hartberg-Fürstenfeld hat nur wenige Beschäftigte in den Zukunftssektoren, punktet aber mit Frauenerwerbsquote und Kindertagesstätten.

Bestwerte bei Lebensqualität

ÖSTERREICH. Hartberg-Fürstenfeld ist insbesondere aufgrund der betrachteten Wirtschafts- und Innovationsindikatoren am Ende des Rankings zu finden. So weist der Bezirk nur wenige Beschäftigte im Sektor für wissensintensive Dienstleistungen, High-Tech-Produktion sowie im IKT-Sektor.Zusätzlich drücken die Abwanderung junger Erwachsener und eine geringe Geburtenrate auf das Ranking. Die besten Werte verzeichnet die Region bei den Indikatoren zur Lebensqualität – hier kann Hartberg-Fürstenfeld etwa mit einer starken Entwicklung in der Versorgung von Kindertagesstätten punkten. Außerdem ist die Kriminalitätsrate relativ gering. Weiters hat Hartberg-Fürstenfeld eine hohe Frauenerwerbsquote. Allerdings weist die Region einen sehr geringen Akademikeranteil an den Beschäftigten sowie ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen auf.