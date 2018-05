Bezirk Innsbruck-Stadt: Höchster Anteil an Akademikern

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 34 von 94 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Die Stadt Innsbruck zählt bei der Niveaubetrachtung in allen Bereichen zu den besten Regionen Österreichs.

ÖSTERREICH. Die Stadt Innsbruck verfügt im Bereich Lebensqualität mit 306 Euro pro Einwohner über die geringsten Kommunalschulden und mit vier Arztpraxen pro 1.000 Einwohner über die höchste Ärztedichte österreichweit. Außerdem hat Innsbruck mit knapp 26 Prozent den höchsten Anteil junger Erwachsener an der Bevölkerung und liegt auch beim Zuzug junger Menschen an der Spitze des Bezirksvergleichs.

Höchster Akademikeranteil

Weiters erzielt Innsbruck Bereich Wirtschaft & Innovation sowie beim Arbeitsmarkt in einzelnen Indikatoren Top-10-Platzierungen. Innsbruck hat etwa den dritthöchsten Anteil an Erwerbstätigen in wissensintensiven Dienstleistungen und einen Top-Ten Platz bei den Beschäftigten im IKT-Sektor. Mit 26 Prozent hat Innsbruck-Stadt auch den höchsten Akademikeranteil unter den Beschäftigten. Allerdings haben sich andere Regionen in den vergangenen Jahren deutlich dynamischer entwickelt. Verbesserungspotenzial gibt es etwa bei der Erhöhung der Frauenerwerbsquote und des Pro-Kopf-Einkommens.